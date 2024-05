Hohe Schäden, kaum Versicherungsschutz Pflichtversicherung gegen Naturgewalten – nach Hochwasser im Saarland wird Forderung wieder laut

Ähnlich sehen es auch ihre Amtskollegen in den übrigen Bundesländern, die ebenfalls eine Versicherung fordern, um durch Naturgewalten verursachte Elementarschäden zu regulieren. Das geht aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Elementarschadenversicherung hervor. Sie befasst sich mit einer solchen Pflichtversicherung für alle Gebäudebesitzer. Am 20. Juni wollen die Ministerpräsidenten abschließend darüber beraten. Daran will auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen.