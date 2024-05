Die Wassermassen, die die Altstadt in Ottweiler überfluteten, haben verheerende Schäden angerichtet. Seit Samstagnachmittag, 18. Mai, sind Bewohner und Helfer im Dauereinsatz, um Trümmer zu beseitigen und das zu retten, was noch möglich ist. Dennoch herrscht in vielen Teilen des Stadtzentrums Stromausfall, was die Trocknungsarbeiten in den durchnässten Gebäuden erschwert. Besonders betroffen ist der Ortsteil Ziegelhütte, wo zahlreiche Häuser evakuiert wurden.