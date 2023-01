Abholaktionen und Sammelstellen im Saarland : Hier können Sie ihre Weihnachtsbäume gratis entsorgen

Ein Mann entsorgt einen Tannenbaum in einem Container (Symbolbild): Auch im Saarland gibt es viele Sammelstellen. Foto: dpa/Robert Michael

Ein Weihnachtsbaum gehört für viele zum Fest einfach dazu. Doch wohin mit dem ausgedienten Bäumchen? Wir haben eine Übersicht über Sammelstellen und Abholaktionen im Saarland zusammengestellt.

Die Lichterketten werden wieder eingepackt, die Weihnachtsdekoration verschwindet von der Fensterbank und auch der Weihnachtsbaum soll langsam aus der Wohnung verschwinden. Im Saarland geht dies vielerorts bequem vor der Haustür und kostet auch nichts – sofern Sie sich an die Regeln halten. Denn eine illegale Entsorgung des Baums kann ein Bußgeld von bis zu 300 Euro bedeuten.

Wenn Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen möchten, sollten Sie daher folgendes beachten:

Wenn Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen möchten, sollten Sie daher folgendes beachten:

Entfernen Sie jeglichen Christbaumschmuck, Lametta oder Kunstschnee.

Legen Sie ihren Baum bei der Abholung so ab, dass dieser keine Fußgänger oder den Straßenverkehr stört.

Entsorgen Sie Ihren Baum nur an den Sammelstellen oder auf dem Wertstoffhof. Bäume dürfen nicht einfach in den Wald geworfen werden.

Vielerorts werden die Weihnachtsbäume auch in diesem Jahr wieder von Jugendfeuerwehren abgeholt. Meist ist die Abholung mit einer kleinen Spende verbunden. Informieren Sie sich bei Ihrer Feuerwehr vor Ort. Daneben bieten vor allem die Städte im Saarland kostenlose Sammelstellen an. Weihnachtsbäume können Sie im Saarland zudem an einem Wertstoffhof in Ihrer Nähe kostenlos abgeben.

Wir haben eine Übersicht über Sammelstellen und Abholaktionen für Weihnachtsbäume im Saarland erstellt. Die Liste wird fortwährend aktualisiert. Es besteht allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit.

In diesen Städten und Gemeinden wird Ihr Weihnachtsbaum am Haus abgeholt.

Blieskastel

Am 7. Januar sammeln die jeweiligen Jugendfeuerwehren ab 9 Uhr die ausgedienten Christbäume in Blieskastel-Mitte, Alschbach, Ballweiler-Wecklingen, Blickweiler, Breitfurt Brenschelbach, Mimbach, Webenheim sowie Wolfersheim ein. Am 14. Januar folgen Lautzkirchen und Aßweiler, Bierbach an der Blies, Biesingen Die Abgabe ist kostenlos. Es wird aber um eine Spende gebeten.

Bübingen

Feuerwehrmitglieder holen die Bäume am 7. Januar ab 8 Uhr am Straßenrand vor jedem Grundstück ab.

Ensdorf

Kostenlose Abholung am Montag, 9. Januar, durch den Bauhof. Eine Abgabe am Wertstoffzentrum Am Schwalbacher Berg ist ebenfalls kostenlos möglich.

Friedrichsthal

In Friedrichsthal werden die Weihnachtsbäume am 7. Januar 2023 ab 7 Uhr kostenlos an der Haustür abgeholt. Die Bäume sollten dafür ab 6 Uhr an der Straße bereit stehen.

Kirkel

Auch in Kirkel-Neuhäusel will die Feuerwehr die Bäume kostenlos am 7. Januar abholen. Die Bäume sollen dafür bis 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgelegt werden. Die Jugendfeuerwehr freut sich über eine Spende, bittet aber wegen Diebstählen in der Vergangenheit, keine Geldspenden am Baum zu befestigen.

Mandelbachtal

Die Mandelbachtaler Jugendfeuerwehren die Tannenbäume am 7. Januar in Bebelsheim, Bliesmengen-Bolchen, Heckendalheim und Ormesheim sowie eine Woche später, am 14. Januar, in Erfweiler-Ehlingen und Wittersheim kostenlos ein. Über eine kleine Spende würden sich die Jugendfeuerwehren freuen.

Merzig

Die Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Merzig sammelt am 7. Januar zwischen 9 und 15 Uhr ausgediente Christbäume in der Kernstadt ein. Wer seinen Baum abholen lassen möchte, kann sich am Aktionstag ab 8 Uhr unter der Telefonnummer (06861) 8 55 55 melden.

Saarbrücken

In einzelnen Stadtteilen holt die Freiwillige Feuerwehr die Bäume am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr, am Straßenrand vor jedem Grundstück ab. Die Abholaktion findet statt in Altenkessel, Bischmisheim, Brebach, Bübingen, Dudweiler, Eschringen, Fechingen, Gersweiler, Güdingen, Herrensohr, Jägersfreude, Klarenthal, Schafbrücke und Scheidt.

Saarlouis

Saarlouiserinnen und Saarlouiser können die Termine die Termine der Tannenbaumabholung über den Online-Abfallkalender abrufen.

Schiffweiler

In Landsweiler-Reden sammelt die Jugendfeuerwehr des Löschbezirks die Bäume am 14. Januar ab 8 Uhr gegen eine kleine Spende ein. Wer das Angebot nutzen will, soll sich im Vorfeld in Listen eintragen, die bei Getränke Adams, der Glückauf-Apotheke und der Bäckerei Schäfer im Rewe ausliegen. Auch in Heiligenwald gibt es eine Sammelaktion gegen Spende, durchgeführt von den Ellertze, HDV Die Flisch sowie Feuerwehr und Turnverein Heiligenwald. Abholtermin ist am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr. Der Erlös wird unter den Vereinen aufgeteilt.

Marpingen

Die Jugendfeuerwehr sammelt die Tannenbäume am 14. Januar in Urexweiler und Habenichts ein. Es wird vorab um eine Spende von mindestens zwei Euro gebeten, zu überweisen unter Angabe des Straßennamens an das Konto der Jugendfeuerwehr Urexweiler, IBAN: DE73 5919 0000 0401 0400 05. Wer lieber erst bei der Abholung ist möglich, spenden möchte, kann sich unter der Telefonnummer (0157) 30 71 38 96 anmelden.

In Berschweiler werden die Tannenbäume gegen eine Spende von 2 Euro an der Haustür von der Jugendfeuerwehr abgeholt. Termin ist der 14. Januar. Die Bändchen für die Abholung können bei Bruche, Tiernahrung Eifler und Nicoles Fuß- und Nagelstudio erworben werden. Alternativ auch unter folgenden Telefonnummern: (0176) 62 19 44 32 oder (0175) 6 40 30 39. Auch eine Abgabe der Bäume am Dorfgemeinschaftshaus ist möglich.

Die Grüngutsammelstelle der Gemeinde nimmt den alten Weihnachtsbaum ebenfalls gegen eine Gebühr von 2 Euro an – am 14. Januar gegen eine Gebühr 2 Euro an. Geöffnet ist an diesem Tag von zwischen 9.30 und 14:30 Uhr.

Wadgassen

Ab 9:00 Uhr am am 8. Januar holt die Feuerwehr Werbeln Ihre Weihnachtsbäume ab. Um eine Spende wird gebeten. Abgeschmückte Bäume können zwischen dem 9. und 13. Januar auch unentgeltlich an der Grünschnittannahmestelle abgegeben werden.

Überherrn

Im Ortsteil Felsberg sammelt die Jugendfeuerwehr am 14. Januar Tannenbäume ab 9 Uhr kostenlos ausgediente Bäumchen ein.

Hier können Sie Tannenbäume an Sammelstellen im Saarland kostenlos abgeben

Dillingen

Die Stadt Dillingen bietet vom 2. Januar bis zum 13. Januar folgende Sammelstellen:

hinter dem Gemeindehaus Diefflen

Jacob-Burger-Platz

Pferdewiese/Platz der weißen Väter

vor dem Sportplatz Papiermühle in der Brückenstraße

in Pachten beim Spielplatz in der Annastraße

Ecke Nordallee/Werderstraße

Im Bereich Pachtener Heide: Parkplatz Berliner Straße (gegenüber der Kirche Maria Trost)

Homburg

Die Stadt Homburg bietet mehrere Sammelstellen an. Die Bäume müssen bis zum 9. Januar, 6 Uhr, dort abgelegt werden. Alle Sammelstellen für Weihnachtsbäume in Homburg

Neunkirchen

Der Zentrale Betriebshof (ZBN) holt die ausgedienten Weihnachtsbäume hat verschiedene Sammelpunkte in der Neunkircher Innenstadt, in Heinitz, Wellesweiler, Furpach, Ludwigsthal, Kohlhof, Münchwies, Hangard und Wiebelskirchen eingerichtet. Bis 15. Januar können die Tannenbäume dort jeweils abgelegt werden. Eine detaillierte Übersicht der Sammelstellen in Neunkirchen haben wir Ihnen hier verlinkt.

Saarbrücken

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) holt von Montag, 9. Januar, bis einschließlich Freitag, 13. Januar, sowie von Montag, 23. Januar, bis einschließlich Freitag, 27. Januar, kostenlos Weihnachtsbäume in Saarbrücken ab. Eine Übersicht über die Sammelplätze in den verschiedenen Stadtteilen haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

St. Ingbert

Auch St. Ingbert hält bis einschließlich zum 10. Januar zentrale Sammelstellen für ausgediente Weihnachtsbäume vor:

St. Ingbert-Mitte: Parkplatz DJK Sportplatz, Parkplatz Betzental und Parkplatz Waldfriedhof/Kompostieranlage

Rohrbach: Festplatz

Rentrisch: Parkplatz Sportplatz

Hassel: Parkplatz Eisenberghalle/Sportplatz

Oberwürzbach: Parkplatz Oberwürzbachhalle

Völklingen