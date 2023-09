Magnus Jung stellt Pläne vor Saarland hat Konzept gegen Wohnungsnot – was sich in Zukunft konkret verbessern soll

Ziel der gesamten Konzeption ist es, die binnen Jahresfrist mehr als verdreifachte Zahl von zuletzt 2805 wohnungs- und obdachlosen Menschen im Saarland (Stand Ende Januar 2023 laut Statistischem Bundesamt) bis zum Jahr 2030 so zu verringern, dass „Wohnungs- und Obdachlosigkeit dann nahezu der Vergangenheit angehören“. Dass Wohnungsnot und Obdachlosigkeit auch im Saarland zuletzt immens gestiegen sind und die Notlagen immer größer werden, so Stephan Manstein von der „Wärmestube Saarbrücken“, liegt laut Sozialministerium vor allem an der wachsenden Armut, und an der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine.