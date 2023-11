Aktuelle Analyse der DAK Saarland hat im dritten Quartal bundesweit die meisten Krankschreibungen

Bei vielen Krankschreibungen wegen Muskel-Skelett-Beschwerden sei davon auszugehen, dass sie zu einem gewissen Grad auch mit psychischen Belastungen in Verbindung stünden, erläutert die DAK. Bis zu einem Drittel der psychischen Erkrankungen verberge sich in dieser Gruppe, etwa der psychosomatische Rückenschmerz. „Die Nachwirkungen der Pandemie und die Unsicherheit in Deutschland durch die vielen Krisen in der Welt belasten die Psyche der Menschen zunehmend“, sagt Jürgen Günther, Landeschef der DAK im Saarland. „Dazu kommt, dass viele Branchen durch Personalmangel unter besonderem Druck stehen.“