Contra Handy-Verbot an Schulen Ein komplettes Verbot von Smartphones an Schulen wäre Heuchelei

Aber jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Und so sollten wir auch in dieser Frage einmal einen anderen Aspekt beachten: An vielen Schulen wird heute vorausgesetzt, dass die Schüler ein Handy oder zumindest einen Rechner besitzen. Da werden Hausaufgaben oder Arbeitsmaterialien gerne per E-Mail oder über ein spezielles Schul-Programm verschickt. Krankmeldungen sollen oft möglichst ebenfalls über solche Systeme gesendet werden, kurzfristige Vertretungsstunden gibt es über die App.