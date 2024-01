Neujahrsempfang der GdP im Saarland Unruhen und Ängste bei der Saar-Polizei im neuen Jahr

Die Gewerkschaft der Polizei im Saarland (GdP) hat ein Sondervermögen „Innere Sicherheit“ beim Bund gefordert, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Nach Ansicht des GdP-Vorsitzenden Andreas Rinnert könne das Saarland davon profitieren - etwa durch eine zusätzliche Einsatzhundertschaft bei der Bereitschaftspolizei, durch gut ausgebildetes, gut bezahltes, motiviertes Personal, eine moderne Ausstattung, zeitgemäße Infrastruktur und attraktive Arbeitsbedingungen. „Nur so kann der Bedarf der Bevölkerung an Sicherheit auch in Zukunft gewährleistet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass Polizei auch in Zukunft ihrer Aufgabe vollumfänglich nachkommen kann“, sagte Rinnert am Freitagabend beim Neujahrsempfang der GdP in Saarbrücken.