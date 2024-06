Hitzeschutzplan war Thema bei der Landespressekonferenz Gesundheitsminister warnt vor Hitze und einer „relativ neuen“ Gefahr im Saarland

„Hemd, Hose, Hut“ – ganz so einfach, wie von Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) eher flapsig zusammengefasst, ist der Hitzeschutz, um den es in der Landespressekonferenz am Mittwoch ging, dann doch nicht. Die Landesregierung hatte dem Hitzeschutzaktionsplan, der Gesundheitsschäden und hitzebedingte Tode vorbeugen soll, am Vormittag zugestimmt, wie Jung mitteilt. Auch für die Gefahr der sich im Saarland langsam ausbreitenden Tigermücken sollen Bürgerinnen und Bürger im Saarland jetzt „sensibilisiert“ werden, so der Gesundheitsminister.