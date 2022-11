Modellrechnung des Statistischen Bundesamts : Saar-Kommunen weisen höchste Pro-Kopf-Verschuldung auf

Saarland Das statistische Bundesamt hat eine Modellrechnung zur Verschuldung der Kommunen zum Jahresende 2021 veröffentlicht. Demnach ist das Saarland mit einer Verschuldung von 6124 Euro pro Kopf Spitzenreiter im Bundesvergleich. Die Kommunen in Brandenburg wiesen mit nur 2535 Euro pro Kopf die geringste Schuldenlast auf.

Die Kommunen im Saarland hatten Ende 2021 die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Das geht aus einer Modellrechnung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die geringsten Schulden je Einwohner wurden für die Kommunen in Brandenburg (2535 Euro) ermittelt.