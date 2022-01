Am Donnerstag gibt es wieder Schnee : Vorsicht am Mittwoch vor Frost und Glätte im Saarland

Foto: dpa/Stefan Puchner

Offenbach/Saarbrücken Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist es am heutigen Mittwoch frostig und glatt. In Lagen oberhalb von etwa 500 Metern kann es laut Deutschem Wetterdienst teilweise Dauerfrost geben. Am Donnerstag schneit es wieder.

Heute Vormittag vor allem im Bergland sowie bei klarem Himmel muss mit leichtem Frost zwischen 0 und -2 Grad gerechnet werden. Hier kann es durch Reif oder überfrierende Restnässe teilweise bis in den Mittwochvormittag hinein glatt werden. Zudem schließen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst nicht aus, dass es durch gefrierenden Sprühregen am Vormittag vereinzelt zu Glatteis kommt. Im Laufe des Tages ist das dann höchstens noch oberhalb von 500 Metern möglich.

