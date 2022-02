Eilantrag vor dem OVG Saarlouis : Saarbrücker Friseur-Betrieb klagt gegen 2G-Plus-Regelung

Saarbrücken/Saarlouis Wer zum Friseur will, muss im Saarland nach wie vor die Kriterien für 2G-Plus erfüllen. Ein Friseur-Betrieb aus Saarbrücken hat nun per Eilantrag Klage gegen diese Regelung eingereicht.

Die Landesinnung Friseure und Kosmetik Saarland unterstützt das Vorgehen. Mirko Karkowsky, Geschäftsführer der Landesfriseurinnung, erklärte in einer Pressemitteilung dazu: „Als Landesinnung Friseure und Kosmetik Saarland setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass möglichst bald wieder alle Kunden in die Salons kommen dürfen – egal ob geimpft, ungeimpft, geboostert oder genesen.“ Das Friseur-Handwerk habe einen sehr hohen Stellenwert im alltäglichen Leben der Menschen und gehöre faktisch zur Grundversorgung. „Wenn es der Politik an der nötigen Ein- beziehungsweise Weitsicht fehlt, müssen die Betriebe jetzt eben gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen.“