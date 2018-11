später lesen Alle wohlauf Frau bringt in Homburg ganz besondere Vierlinge zur Welt Teilen

(dpa) Vierlinge sind eine Rarität – zwei eineiige Zwillingspärchen auf einen Schlag eine Sensation: Und die gab es jetzt in der Homburger Uni-Klinik. Die vier Babys Liah, Malea, Luan und Jonah wurden in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt, wie eine Sprecherin gestern sagte. dpa