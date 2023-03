Gastronomie Forsthaus Neuhaus in Saarbrücken – früher Zoff um Geld, heute so erfolgreich wie noch nie (Fotostrecke)

Warum er sich das Abenteuer im Wald angetan hat? „Reiner Masochismus“, sagt Robin Schäfer und lacht. „Nee, Quatsch. Ich habe eigentlich, seit ich denken kann, immer Gastronomie gemacht.“ Herzenslust, Synop, Atomic Club, Spielbank, Saarlandhalle waren bekannte Stationen in Saarbrücken. Auch sein Vater Johannes kennt die Branche als Getränkegroßhändler seit Jahrzehnten, seine Schwester Lena ebenfalls viele Jahre, unter anderem als Chefin des Traditionshauses Gemmel in der Saarbrücker Kappenstraße am St. Johanner Markt.