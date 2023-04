Erfolgsformat „Herr Grün kocht“ „Die Saarländer haben echt Ahnung von Essen“ – Bekannter Foodblogger lobt seine alte Heimat in höchsten Tönen

Bei Frauen kommt Herr Grün besonders gut an. Erst letztens wieder in der Brigitte Woman. „Unseren Lieblingsblogger“ nennt die Zeitschrift den Herrn Grün, der von einem Saarländer erfunden wurde. Herr Grün kocht. In der jüngsten Brigitte stellt er sein Rezept für Spaghetti mit Kirschtomaten, Mozzarella und Salbei vor. Herr Grün kocht vegetarisch und vegan, er ist inzwischen ein Star der Szene.