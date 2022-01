Jahrestag des Beitritts zur Bundesrepublik : 65 Jahre Bundesland Saarland - ein Grund zum feiern?

Meinung Vor 65 Jahren trat das Saarland der Bundesrepublik bei. Das ist kein ganz rundes Jubiläum. Aber ist es ein Grund zum Feiern?

Das Saarland begeht in diesen Tage ein kleines Jubiläum: 65 Jahre gehört ihr Land nun zur Bundesrepublik, weil sich seine Bürger 1955 gegen den Sonderweg des Saarstatuts entschieden und so die Weichen für den Beitritt am 1. Januar 1957 gestellt haben. 65 Jahre Teil der Bundesrepublik: das ist nicht so richtig rund. Es ist auch kein Geburtstag – die Landesverfassung existiert seit 1947, das (kleinere) „Saargebiet“ wurde 1920 zur politischen Einheit. Aber ein paar Jubiläums-Aktionen gibt es in diesen Wochen dennoch, Souvenirgeldscheine etwa und einen Comic-Band. Saarländer feiern gern, und dass man hier jeden Anlass nimmt, sich seiner Geschichte und Identität – und dem Sinn der Eigenständigkeit – zu versichern, geht vielleicht auch auf typische Selbstzweifel zurück.