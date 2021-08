Rechte der Arbeitgeber und Beschäftigten : Saar-Arbeitskammer-Expertin erklärt, ob Ihr Chef Sie zur Corona-Impfung zwingen darf

Bei der Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen in Büros und Betrieben gilt das sogenannte TOP-Prinzip: technische Maßnahmen vor organisatorischen Maßnahmen und diese wiederum vor personenbezogenen Maßnahmen. Foto: istock Foto: Getty Images/istock/pixelfit

Saarbrücken Was darf mein Arbeitgeber in der Corona-Krise von mir verlangen – und was nicht? Über vieles herrscht auch nach Monaten der Pandemie noch Unklarheit. Im SZ-Interview erklärt die Expertin von der Saarland-Arbeitskammer, was bei dem Thema jetzt gilt.