Analyse der Bundesgütegemeinschaft Bauexperten identifizieren marode Autobahnbrücken – fünf im Saarland besonders sanierungsbedürftig

Von den saarländischen Autobahnbrücken schneiden in dieser Studie der Kreisel St. Arnual sowie die Talbrücke Fechingen schlecht ab. Die Politik und die Autobahngesellschaft des Bundes müssten jetzt handeln, so Marco Götze, Vorsitzender der Bundesgütegemeinschaft. „Gerade bei Autobahnbrücken dürfen wir uns nicht darauf verlassen, dass das nächste Unglück so glimpflich verläuft wie der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden.“