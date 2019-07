Hitzewelle : Manche mögen’s heiß – die meisten aber nicht

Jamie Pascale Bender (5) ist begeistert von den Wasserspielen am Kolpingplatz in Völklingen, wo heute möglicherweise ein neuer deutscher Hitzerekord verzeichnet wird. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei den Wetterfröschen steht das Saarland heute im Fokus: Erwartet wird ein neuer deutscher Hitzerekord. Ob das was wird? In jedem Falle hilft, viel zu trinken – und eine Reise nach Island.

Die gute Nachricht vorweg: Nach heftigem Regen und Gewitter am Wochenende soll es in der kommenden Woche laut Wetterdiensten nicht mehr ganz so heiß werden. Zwar sei noch immer mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen, diese bewegten sich aber „nur noch“ zwischen 25 und 30 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst und Wetteronline übereinstimmend berichten.

Die weniger gute Nachricht für alle hitzegeplagten Bürger und auch Tiere: Heute wird aller Voraussicht nach „ein neuer Hitzerekord“ in Deutschland aufgestellt, erklärte Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch. Und das vermutlich „an der Saar, der Mosel oder dem Rhein“. Die Augen der deutschen Meteorologen richten sich heute also gebannt auch auf das Saarland. Sieben Messstationen hat der Deutsche Wetterdienst im Saarland, um die hiesigen Temperaturen im Blick zu haben. In Völklingen rechnen Experten mit einem möglichen Höchstwert von 40,3 Grad – das wäre ein Gleichstand mit dem deutschen Hitzerekord, der vor vier Jahren im bayerischen Kitzingen gemessen wurde. Der Deutsche Wetterdienst gab zudem eine amtliche Hitzewarnung für den Regionalverband Saarbrücken sowie die Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis heraus. Bereits gestern wurden in Saarbrücken-Burbach 40 Grad erreicht.

Noch heißer könnte es im unmittelbar benachbarten Ausland werden: Der luxemburgische Wetterdienst MeteoLux schließt heute in einigen Orten des Großherzogtums 42 Grad nicht aus, wie die Zeitung „L‘essentiel“ berichtet. Wegen der hohen Ozonwerte wurde in Luxemburg bereits gestern das Tempolimit auf Autobahn auf 90 Kilometer pro Stunde beschränkt. Auch im Saarland – genauer gesagt: in Bexbach – stiegen die Ozonwerte gestern über den kritischen Schwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Ob die derzeitige Hitze mit dem Klimawandel zu tun hat, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Einzelne Hitzeereignisse wie derzeit ließen sich nicht eindeutig mit dem Klimawandel in Verbindung bringen, die Häufung dieser Hitzeereignisse in den zurückliegenden Jahren lege allerdings diese Vermutung nahe, heißt es von Seiten der Experten.

Bis zum Jahr 2015 hatte das Saarland in Sachen deutscher Hitzerekord klar die Nase vorn. Denn am 8. August 2003 waren in Perl-Nennig 40,2 Grad gemessen worden – und mit diesem eher unrühmlichen Rekord behauptete sich das Saarland über Jahre hinweg. Bis 2015. Denn in dem Jahr – genauer: am 5. Juli und noch einmal am 7. August – wurden dann in Kitzingen bei Würzburg 40,3 Grad Celsius gemessen – der neue und bis heute nicht geschlagene Hitzerekord in Deutschland.

Angesichts der derzeit extremen Temperaturen „mag man kaum glauben, dass es auch schlimmer geht. Dennoch lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Schnell findet man heraus, dass es auch in den vergangenen Jahrzehnten schon extreme Hitzewochen gab“, sagt Matthias Habel von Wetteronline. „Eine markante Hitzewelle gab es im Jahr 1976. Über Wochen hinweg wurden damals Höchstwerte von über 30 Grad gemessen.“

Wichtig bei der Hitze: viel trinken. Doch gerade das scheint für viele Saarländer ein Problem. Nach der Forsa-Studie „Trink Was(ser), Deutschland“ im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) kommt jeder Dritte im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen nicht auf die am Tag empfohlenen 1,5 Liter Wasser. Damit liegt die Untersuchungsgruppe der drei Bundesländer genau im Bundesdurchschnitt von 34 Prozent. In Nordrhein-Westfalen schaffen es dagegen bereits 39 Prozent nicht, genug zu trinken. Gerade während der Arbeit würden viele Menschen zu wenig trinken, so die Studie. Die von den berufstätigen Befragten angegebenen Gründe dafür seien vielfältig: Vergesslichkeit, Stress, keine Zeit oder einfach keinen Durst. „Trinken ist enorm wichtig. Bekommt der Körper nicht die benötige Menge an Wasser, kann es schnell zu Konzentrationsschwächen und Erschöpfung kommen. Je nach Situation und Beruf können daher gefährliche Situationen entstehen“, erklärt Daniel Konrad von der TK im Saarland. Um das Trinken nicht zu vergessen, sind sogenannte Trinkerinnerungs-Apps fürs Handy empfehlenswert. Das Saar-Gesundheitsministerium rät zudem, bei Unwohlsein infolge der Hitze unverzüglich mit dem Hausarzt Kontakt aufzunehmen.