Meilenstein für die Geschlechtergleichheit Erstmals eine Frau an der Spitze einer deutschen Herzchirurgie-Klinik

Die Professorin Gloria Färber ist neu am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Ihre Berufung zu Beginn dieses Jahres ist ein Meilenstein für die Geschlechtergleichheit in medizinischen Führungspositionen: Als neue Direktorin der Klinik für Herzchirurgie ist Färber die erste Frau in Deutschland, die einen Lehrstuhl in diesem Fachbereich übernimmt, in dem bislang sämtliche Professuren mit Männern besetzt waren.