Deutscher Wetterdienst Erhöhte Gefahr für Wald- und Wiesenbrände im Saarland – weiter trockenes Wetter gemeldet

Stufe drei des Waldbrandgefahrenindex der Offenbacher Wetterexperten bedeutet „mittlere Gefahr“. Im Saarland werden diese Indizes an sieben Stationen erhoben. In Weiskirchen, Perl-Nennig, Tholey, Neunkirchen-Wellesweiler, Berus und in Saarbrücken im Stadtteil Burbach und am Flughafen Ensheim bleibt Stufe drei bis einschließlich Freitag, den 2. Juni, in Kraft. Gleiches gilt für den Graslandfeuerindex