Kirmes 2024 Jahrmärkte im Saarland – ein Überblick mit Terminen und Adressen

Die Wendelskirmes auf dem Festplatz in Bosenbach im Landkreis St. Wendel dauert eine Woche an. Zwischen dem 19. und 27. Oktober sollen sich Besucher hier auf einen Vergnügungspark und ein abwechslungsreiches Festzeltprogramm freuen können. Der am Dienstag, den 22. Oktober, stattfindende Wendelsmarkt gehört zu den größten Märkten des Saarlandes. Am Kirmessonntag, dem 20. Oktober, haben zudem die Geschäfte in St. Wendel geöffnet. Weitere Jahrmärkte in St. Wendel: