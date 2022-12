Amtliche Warnung : Wetterdienst warnt vor eisiger Nacht im Saarland – ab Sonntagabend droht gefährlicher Eisregen

Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Dem Saarland steht eine eiskalte Nacht bevor. Dann wird es wärmer – und ab Sonntagabend droht gefährlicher Eisregen.

Dauerfrost im Saarland : Den bescherte das Wetter die vergangenen Tage. Dabei gingen die Werte besonders in der Nacht weit unter den Gefrierpunkt zurück. Doch in der Nacht auf Sonntag soll es noch einmal kälter werden.

Extremer Frost im Saarland in der Nacht auf Samstag

Teils länger neblig-trüb, teils sonnig startet das Saarland in den vierten Adventssonntag. Allerdings nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf zu. Die Werte liegen zwischen minus drei und plus zwei Grad.

Unwetter: DWD warnt vor gefährlichem Eisregen im Saarland

In der Nacht auf Montag wird es denn gefährlich. Denn in der zweiten Nachthälfte setzt Regen ein. Die Temperaturen: minus ein bis minus fünf Grad, dazu Eisregen. Darum warnen die Experten vor gefrierendem Regen und „erheblicher Glatteisbildung“, wie es beim DWD heißt. Dazu kann es in höheren Lagen kräftig winden.

Auch in der darauffolgenden Nacht liegen die Werte mit sechs bis zwei Grad über dem Gefrierpunkt. Es kann dazu stürmische Böen geben. Es bleibt weitgehend trocken. In den kommenden Tagen soll es dann noch milder werden, so die vorläufigen Prognosen für die Woche vor Weihnachten. Nach weißen Weihnachten im Saarland sieht das also nicht aus - aber wenigstens auch nicht nach gefährlicher Glätte an den Feiertagen.