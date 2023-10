Deutscher Wetterdienst Warnung vor Dauerregen und möglichem Hochwasser im Saarland ab Sonntag

Die Menschen im Saarland müssen in den kommenden Tagen weiter mit viel Regen rechnen. Der Sonntag, 29. Oktober, startet stark bewölkt und mit schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilt. Am Nachmittag und Abend seien auch Gewitter nicht ausgeschlossen.