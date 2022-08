Auskunft von Reptilien-Experte : Giftig oder nicht? Diese Schlangen tummeln sich in den saarländischen Gärten (mit Bildergalerie)

St Wendel Der Reptilien-Experte Bernd Naumann aus dem Oberthaler Ortsteil Güdesweiler bekommt immer wieder panische Anrufe, weil angeblich die leicht giftige Kreuzotter gesichtet wurde. Ein Überblick, welche Schlangen im Saarland tatsächlich heimisch sind.

Der Fachmann aus dem Oberthaler Ortsteil Güdesweiler liebt es, sich im Garten auf die Lauer zu legen, die Schlangen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Genauso gerne informiert er aber auch über die, wie er sie nennt, „verkannten und unbeliebten Saarländer“. Naumann hofft, dass die Menschen weniger Angst und mehr Respekt vor den Tieren bekommen, wenn sie mehr über diese Lebewesen wissen. Immer wieder hält er daher Vorträge, etwa in Schulen, bei der Polizei und Feuerwehr. Doch er scheint einen Kampf gegen Windmühlen zu führen. Nach wie vor würden viele Leute beim Anblick der Reptilien völlig die Fassung verlieren – was nicht selten grausame Folgen habe.

Es gibt keinen Grund, Ringelnattern anzugreifen

Der erklärt, dass es, auch als Folge des Klimawandels, in den vergangenen Jahren im Saarland zunehmend zu Kontakten mit heimischen Schlangen käme. „Wenn sie im eigenen Garten gesichtet werden, erschrecken die meisten Hausbesitzer, greifen zum Telefon, informieren Polizei oder Feuerwehr und fragen, was zu tun sei“, weiß Naumann. Diesen Anruf könne man sich jedoch sparen, denn in unserer Region leben nur zwei Schlangenarten: die Barrenringelnatter (Natrix helvetica) und die Schlingnatter (Coronella austriaca). „Will man wissen, um welche Art es sich handelt, kann man sich mithilfe von Fotos ganz leicht über deren Aussehen informieren“, sagt der Fachmann. Grund zur Panik gebe es aber nicht: Beide Schlangenarten seien für den Menschen ungefährlich.

Im Saarland gibt es einen Irrglauben zu Giftschlangen

Doch beide Reptilienarten hätten so gar nichts mit bösen Monstern gemein. „Auch wenn man eine Barrenringelnatter in die Hand nimmt, beißt diese nicht“, weiß Naumann. Als einzige Abwehr verspritze sie ein stinkendes Sekret. Wenn sich die Feinde davon nicht abschrecken lassen würden, lege sich das Tier auf den Rücken und stelle sich täuschend echt tot. „Die Schlingnatter beißt zu, wenn man sie in die Hand nimmt. Die Zähnchen sind allerdings so winzig, dass man sie kaum verspürt und ein Biss führt auch zu keinerlei Verletzungen“, erklärt der Reptilien-Experte. Er versichert: „Sollte an einem heißen Sonnentag, wegen offen stehender Terrassentür eine Ringelnatter ins Haus gelangen, so ist die Angst der Schlange größer als die des Menschen und sie versucht, wieder schnellstens in die Freiheit zu gelangen.“