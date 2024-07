Laut Falstaff Online-Voting Die Pommes aus diesem saarländischen Freibad sind die besten in ganz Deutschland

Sie sind salzig, fettig und am besten noch glühend heiß, wenn sie einem in der weißen Papp-Schale serviert werden. Die Rede ist von den traditionellen Freibad-Pommes. Kombiniert mit dem Geschmack von Sonnencreme und Chlor lösen sie bei den meisten Freibad-Liebhabern nostalgische Gefühle aus. Aus diesem Grund hat das Feinschmecker-Magazin „Falstaff“ die beliebtesten Freibad-Pommes in ganz Deutschland gesucht – und wurde auch im Saarland fündig.