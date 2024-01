Oberlandesgericht hat entschieden Diese Folgen hat der mutmaßlich antisemitische Post für die Rechtsreferendarin

Im vergangenen Herbst hatte eine Rechtsreferendarin des Oberlandesgerichts in Saarbrücken einen mutmaßlich antisemitischen Beitrag in den Sozialen Medien veröffentlicht. Anlass war der Schweigemarsch am 10. Oktober durch die Saarbrücker Innenstadt. Damals hatten knapp 1000 Menschen ihre Solidarität mit Israel und den Opfern des Angriffs der Hamas auf ein Musikfestival geäußert. Unter den Demonstranten waren auch Saar-Spitzenpolitiker wie Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon und CDU-Fraktionschef Stephan Toscani.