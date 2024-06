Termine im Überblick Es wird wieder geschlemmt – die Streetfood-Festivals im Saarland 2024

Das Schlemmer-Festival in Nohfelden am Bostalsee findet vom 12. bis zum 14. Juli statt. Neben den Essensständen wird amFreitag und Sonntag ein DJ für Festivalstimmung sorgen. Am Samstag gibt es Live-Musik während des Streetfood-Festivals. Für die Kleinen gibt es einen Kinderbereich mit Kinderdisco. Das Schlemmer-Festival wird unter anderem in Merzig vom 28. bis zum 30. Juni und in Losheim vom 13. bis zum 15. September stattfinden.