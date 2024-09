Dialekte im Ranking Bairisch ist sexy, Sächsisch unsympathisch – doch wie weit verbreitet ist Saarländisch?

Laut Umfrage wird in Hamburg, Sachsen und Bayern am häufigsten Dialekt gesprochen, gemessen an der Bevölkerungszahl. Die verbreitetste Mundart ist jedoch Plattdeutsch – etwa jeder fünfte Befragte gibt an, diesen Dialekt zu sprechen. Plattdeutsch ist vor allem im Norden Deutschlands anzutreffen und wird über mehrere Bundesländer hinweg gesprochen.