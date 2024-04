Demo-Organisatoren aus dem Saarland im Interview „Viele Palästinenser hier sind eingeschüchtert!“

Interview | Saarbrücken · In Saarbrücken und anderswo demonstrieren jede Woche propalästinensische Gruppen gegen den Krieg in Gaza. Viele von ihnen sind deutsche Muslime, viele haben Familienmitglieder in Gaza verloren. Wir haben mit zwei Betroffenen über die Demos und die Eskalation der Gewalt gesprochen. Sie wehren sich gegen eine Pauschal-Verurteilung als Antisemiten und fordern, auch das Leid und die Not der Palästinenser anzuerkennen.

18.04.2024 , 20:00 Uhr

Hamdan Almasri und Mohammad Abu Warda (links) am Info-Stand ihrer Gruppe „Yallah Shalom!“ während des Ostermarsches in der Saarbrücker Innenstadt vor drei Wochen. Foto: Christine Funk