Vor 90 Jahren Als Zehntausende in Sulzbach gegen Hitler demonstrierten: Historiker erklärt die Hintergründe

Es war die größte antifaschistische Kundgebung während der Zeit des Nationalsozialismus auf deutschem Boden: Zehntausende strömten am 26. August 1934 nach Sulzbach, um gegen den Anschluss des Saargebiets an Hitler-Deutschland zu demonstrieren. Anlässlich des 90. Jahrestags findet am Sonntag, 25. August, ab 16 Uhr eine Gedenkveranstaltung in der Aula Sulzbach statt. Mit dabei: Dr. Frank Hirsch, Historiker und Leiter des Dokumentationszentrums der Arbeitskammer des Saarlandes. Die SZ hat vorab mit ihm gesprochen.