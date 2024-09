Neue Verordnung Demenzbeauftragte künftig in allen saarländischen Krankenhäusern

„Die neuen Demenzbeauftragten werden in den saarländischen Krankenhäusern für mehr Demenzsensibilität sorgen, indem beispielsweise Klinikabläufe an den spezifischen Bedarf angepasst werden“, sagte Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Freitag in Saarbrücken. „Daneben werden sie wichtige Ansprechpersonen, aber auch Multiplikatoren sein.“ Hintergrund der Einführung ist eine Verordnung für mehr Patientensicherheit, die am Freitag in Kraft getreten ist.