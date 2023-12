Skurille Meldungen der Polizei im Saarland Ein Grusel-Clown und eine Enthauptung: Das waren die kuriosesten Polizeieinsätze des Jahres

Obwohl ein Junge aus Bexbach im Saarpfalz-Kreis schon mehrmals aufgeflogen war, raste er dieses Jahr wieder mit einem Auto seiner Familie durch die Gegend, das er sich unter den Nagel gerissen hatte – mit gerade einmal 13 Jahren. Bei seiner letzten Fahrt brachte er andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr und nahm offensichtlich auch in Kauf, einen Polizisten zu verletzen. Denn als die Ermittler das Kind am 1. April in Neunkirchen am Steuer erwischten, drückte es mächtig aufs Gaspedal und raste mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde davon. Die Fahnder blieben ihm zuerst auf den Fersen, verloren ihn dann aber doch aus den Augen.