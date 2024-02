68 000 Saarländer sind pflegebedürftig Landespflegebeauftragter: Das sind die größten Probleme der Pflege im Saarland

In der großen Mehrheit der saarländischen Pflegeheime würden die Bewohner gut betreut, sagt der saarländische Pflegebeauftragte Jürgen Bender. Ihm bereitet jedoch der Mangel an Pflegekräften Sorgen. Derzeit fehlen in den Heimen, der ambulanten Pflege und in den Krankenhäusern schätzungsweise 1500 Pflegekräfte.

Foto: dpa/Sebastian Willnow