Die Top 10 : Kunden haben abgestimmt: Das sind die beliebtesten Bäckereien im Saarland (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Wechsel an der Spitze der beliebtesten Bäckereien im Saarland: Das Gourmet-Magazin Falstaff wertete die Stimmen der Leser aus und erstellte eine Rangliste. Dabei kommt der Sieger aus Saarbrücken – und löst damit den Vorjahresgewinner ab.

Jetzt stehen die Sieger dieser Abstimmung fest. Und nicht nur die im Saarland. Sondern in jedem der 16 Bundesländer war die Frage, welcher Bäcker das beste Sortiment hat.

Vor der Abstimmung stand die Nominierung an, um überhaupt ins Wettbewerbsrennen zu gelangen. Auch hier setzte Falstaff auf die Vorschläge der Leser.

Wechsel an der Spitze der beliebtesten Bäckereien im Saarland

Und so sieht die Rangliste der beliebtesten Bäckereien im Saarland aus

Falstaff erhielt nach Angaben von Sprecherin Dorothee Ahluwalia bundesweit 5000 Nominierungen. Mehr als 46 000 Stimmen seien beim Voting abgegeben worden, teilt sie der SZ mit. Die sei ein neuer Rekord. Im Vorjahr sollen es an die 45 000 Stimmen gewesen sein. Regionalisierte Zahlen, wie viele Menschen sich im Saarland daran beteiligten, gebe es nicht.

Brot und Sinne musste einst den Namen ändern

Brot und Sinne hieß übrigens nicht immer so. Das Unternehmen war ursprünglich unter dem Namen Brot und Seele an den Start gegangen. Anfang 2020 aber hatte das EU-Amt für geistiges Eigentum in Alicante/Spanien entschieden: Die Saarbrücker Bäckerei muss sich umbenennen. Kläger war der Konzern Lieken, der bereits zuvor schon Geschäfte unter dem Namen Laib und Seele betrieben hatte.