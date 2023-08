Sommergespräch Das plant Streichert-Clivot in ihrem Fünf-Punkte-Programm für die Bildung im Saarland

Erst umriss Christine Streichert-Clivot 45 Minuten lang in großem Bogen – hin und wieder dabei auf das auf ihrem Laptop eingeblendete Abstract blickend – ihre derzeitigen Pläne und Ambitionen in der saarländischen Bildungslandschaft. Um dann mit den Worten „Das war nun ein Ritt durch die Themen“ einen Punkt zu setzen und beim traditionellen Sommergespräch am Kabinettstisch in der Staatskanzlei die Fragerunde einzuläuten.