„Es wird sich nichts ändern, es wird bleiben, wie es ist“ Das erwarten die Landtagsfraktionen vom Flüchtlingsgipfel

„Dieser Flüchtlingsgipfel kommt insgesamt viel zu spät. Der Bundeskanzler hat nicht agiert und sich weggeduckt“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Stephan Toscani am Montag vor Journalisten. Dass keine Vertreter der Kommunen mit am Tisch sitzen werden, bezeichnet der CDU-Chef als „klaren Strukturfehler“. Von der Bundesregierung erwartet er zum einen ein Konzept, wie sie Migration stärker steuern und begrenzen will. Zum anderen hoffe er auf einen Plan, wie Städte und Gemeinden aufgrund der Mehrbelastung durch die Flüchtlinge vom Bund finanziell entlastet werden.