Die aktuellen Zahlen des RKI : Corona: Lage im Saarland entspannt sich – aber immer noch höchste Inzidenz in Deutschland

Corona: Lage im Saarland entspannt sich – aber immer noch höchste Inzidenz in Deutschland

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus geht im Saarland zurück. Auch in Deutschland sinkt die Inzidenz. Aber es gibt weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Ansteckung. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen, 18. Oktober, 2780 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Die Inzidenz sinkt damit auf 1228,8 (zuletzt: 1461,5). Das RKI meldet sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie. Damit sind seit Beginn 1881 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.