Die aktuellen Zahlen des RKI : Inzidenzwert im Saarland weiterhin hoch – 2476 neue Corona-Fälle

Saarbrücken/Berlin Im Saarland liegt die Inzidenz mehr als doppelt so hoch wie im Deutschland-Vergleich. Die aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen, 13. Oktober, 2476 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Die Inzidenz sinkt damit auf 1573,3 (zuletzt: 1673,5). Das RKI meldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie. Damit sind seit Beginn 1870 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.