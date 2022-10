Die aktuellen Zahlen des RKI : Corona: Saarland hat trotz rückläufigen Wertes höchste Inzidenz in Deutschland

Corona: Saarland hat trotz rückläufigen Wertes höchste Inzidenz in Deutschland

Saarbrücken/Berlin Nach massiven Anstiegen bei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vor dem Feiertagswochenende gehen die Werte aktuell zurück. Allerdings bleibt das Saarland Inzidenz-Spitzenreiter aller Bundesländer. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen, 5. Oktober, 2907 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Die Inzidenz sinkt damit auf 787,6 (zuletzt: 842,1). Das RKI meldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie. Damit sind seit Beginn 1860 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.