Die aktuellen Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland steigt weiter an – höchster Wert bundesweit

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Inzidenz im Saarland ist auch am Samstag weiter leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Instituts (RKI) meldetet 592 neue Fälle. Auch bundesweit steigen die Zahlen wieder an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen, 17. September, 592 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Die Inzidenz steigt damit wie bereits unter der Woche weiter langsam an und liegt jetzt bei 358,7. Am Vortag hatte das RKI 579 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz lag bei 342,7. Am 14. September hatte sie noch bei 246,1 gelegen. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das RKI nicht registriert. Damit sind seit Pandemie-Beginn weiterhin 1841 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.