Meldung des RKI : Inzidenz steigt erneut in allen saarländischen Landkreisen stark an

Inzidenz steigt erneut in allen saarländischen Landkreisen stark an

Saarbrücken/Berlin Die Inzidenz ist am Freitag im Saarland wieder stark angestiegen. Alle Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hier im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freimorgen, 16. September, 579 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Die Inzidenz steigt wieder an und liegt bei 342,7 (323,0 am Donnerstag). Das RKI registriert drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind seit Pandemie-Beginn 1841 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.