Meldung des RKI : Inzidenz im Saarland steigt weiter an – ein Landkreis jetzt knapp über 400er-Marke

Inzidenz im Saarland steigt weiter an – ein Landkreis jetzt knapp über 400er-Marke

Saarbrücken/Berlin Der Inzidenzwert im Saarland ist am Samstag weiter gestiegen. Alle Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hier im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag, 10. September, 436 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Die Inzidenz stieg daher erneut und liegt bei 261,9 (250,9 am Vortag). Das RKI registriert zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind seit Pandemie-Beginn 1835 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.