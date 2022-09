Meldung des RKI : Inzidenz im Saarland leicht gestiegen – vor allem wegen eines Landkreises

Saarbrücken/Berlin Der Inzidenzwert im Saarland ist am Donnerstag leicht gestiegen. Das lag hauptsächlich an einem Landkreis. Außerdem wurden vier Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 vermeldet. Alle Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hier im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag, 8. September, 506 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Die Inzidenz stieg daher leicht und liegt bei 240,4 ( 239,2 am Vortag). Das RKI registriert vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind seit Pandemie-Beginn 1833 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.