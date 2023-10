Zahlen verfünffacht Viele Saarländer wegen Corona krankgeschrieben

„Das derzeit gute Wetter mit spätsommerlichen Temperaturen darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Infektionszeit bereits in vollem Gange ist. Der hohe Krankenstand belastet die Betriebe in der Region in den kommenden Monaten bei gleichzeitigem Personalmangel umso stärker“, so Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest.