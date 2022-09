Meldung des RKI : Alle Landkreise unter 300er Inzidenz - das sind die aktuellen Zahlen im Überblick

Saarbrücken/Berlin Der Inzidenzwert im Saarland ist am Donnerstagmorgen leicht gestiegen. Allerdings sind nun alle Landkreise unter einer Inzidenz von 300. Alle Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hier im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 1. September, 463 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Die Inzidenz stieg ganz leicht an und liegt bei 249,8 (249,1 am Vortag). Das RKI registriert keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind seit Pandemie-Beginn 1823 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.