Verordnung verlängert : Lockerungen im Saarland verschoben: Regierung verlängert Corona-Beschränkungen bis Ende März

Laut neuem Bundesgesetz sollen ab 20. März fast alle Corona-Regeln fallen. Im Saarland wird es mit der neuen Freiheit aber noch dauern. Das Land nutzt dafür eine Übergangsregelung aus.

Keine Änderungen am Freitag absehbar

Bereits an diesem Dienstag verlängerte der Ministerrat im Saarland die bestehende Corona-Verordnung im Saarland um zwei Wochen bis zum 31. März. Damit gilt sie über den 20. März hinaus, an dem das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft treten soll, das die Möglichkeiten der Länder, Corona-Schutzmaßnahmen zu ergreifen, massiv einschränken wird. Seine endgültige Form wollen Bundestag und Bundesrat bis Freitag, zwei Tage vor dem Inkrafttreten, beschließen. Der Ministerrat des Saarlandes hat zwar angekündigt, sich danach noch mal zu treffen, um mögliche Konsequenzen aus dem endgültigen Gesetz für das Saarland zu beraten. Wie die SZ allerdings aus der Landesregierung erfuhr, sind von diesem Termin keine größeren Veränderungen der saarländischen Corona-Verordnung zu erwarten. Man habe sich intern verständigt, die Beschränkungen bis zum 31. März nicht zu verändern, um die Übergangs-Option, die das Gesetz den Ländern einräumt, zu ziehen. Damit gelten im Saarland weiter die Maskenpflicht im Einzelhandel, die 3G-Regel in der Gastronomie und andere Beschränkungen.