Diese Vergünstigungen sind geplant : Saar-ÖPNV will Fahrgäste mit neuen Sommerangeboten locken

Saarbrücken Wegen der Corona-Pandemie mussten Verkehrsunternehmen 2020 einen Rückgang bis zu 40 Prozent bei den Stammkunden hinnehmen.

Nach den Einbrüchen in der Corona-Pandemie will der Öffentliche Nahverkehr seinen Kunden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Spezial-Angebote machen. Die Nutzer des ÖPNV können ab dem Sommer mit attraktiveren Tickets und Tarifen und flexibleren Zeitkarten rechnen. Das kündigten Vertreter der Verkehrsverbünde am Freitag bei einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz mit der saarländischen Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) an.