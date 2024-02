Christian Bärs Buch über die Diagnose und den gelähmten Körper Ein Leben mit ALS: „Die Opferrolle ist mir zuwider, ich bin ein ziemlich glücklicher Kerl“

Ein erstes Anzeichen hat Christian Bär im September 2015 gespürt: Da war gerade sein Sohn Hannes geboren, Bär trug den Kleinen aus der Klinik zum Auto und merkte, „dass es meinem rechten Bizeps an Kraft“ fehlt. Wochen später fiel ihm beim Squash auf, „dass da wenig Bums in meinen Schlägen ist“. Heute, acht Jahre später, ist Bär fast vollständig gelähmt, wird mit Maske beatmet, künstlich ernährt. Der 45-Jährige leidet an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose): Bei dieser bisher unheilbaren Krankheit bauen sich die Nerven ab, in Folge die Muskeln – nach und nach geht die Kontrolle über alle Körperfunktionen verloren.