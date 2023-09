Schulpolitik in der Landespressekonferenz CDU wirft SPD-Landesregierung „verkrustete rote Ideologie“ vor und ruft „Notstand“ an Saar-Schulen aus

Saarbrücken · Pünktlich zum Schulbeginn ging es in der Landespressekonferenz am Montag um Bildungspolitik und speziell um die „richtige“ Sprachförderung angesichts wachsender Schülerzahlen mit mangelnden Deutschkenntnissen. CDU und SPD lieferten sich in der Debatte einen heftigen Schlagabtausch.

04.09.2023, 18:38 Uhr

Immer mehr Kinder mit Sprachdefiziten: Wer die deutsche Sprache nicht beherrscht, hat oft große Probleme in der Schule. Foto: dpa/dpaweb/Mathias Ernert

Wie Kinder, die wenig bis gar kein Deutsch sprechen die Sprache lernen und für die Schule fit werden sollen, darin unterscheiden sich die Konzepte der SPD-Landesregierung und der CDU-Opposition im Landtag grundlegend. CDU-Fraktionschef Stephan Toscani stellte jetzt die Eckpunkte eines Papiers zur Schul- und Sprachförderpolitik vor, die seine Fraktion und der CDU-Landesvorstand am Sonntag auf einer Klausurtagung in Illingen erarbeitet hatten (wir berichteten). Darin wiederholen die Christdemokraten alt bekannte Forderungen.