Auch Uniklinik und Winterberg betroffen Brisantes Gutachten bringt mehrere Kliniken im Saarland in Bedrängnis

Viele Kliniken im Saarland sind in einer finanziell heiklen Lage und brauchen Unterstützung. Beim Krankenhaus Neunkirchen wird seit mehr als zwei Jahren nach einem Käufer gesucht, nun ist nur noch ein Interessent übrig. Ausgang: ungewiss. Umso weniger dürfte es den Verantwortlichen gefallen, dass jetzt eine Diskussion über unzulässige Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser in kommunaler und staatlicher Trägerschaft in Gang kommt. Diese könnte den Verkauf weiter erschweren.